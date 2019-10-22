Алонсо рассказал, когда рассмотрит вариант с возвращением в Формулу-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо в очередной раз вынужден был отвечать на вопрос о возможном возвращении в Ф-1. Испанец дал понять, что в настоящий момент его мысли сосредоточены на «Дакаре» и на ещё одной попытке завоевать победу в гонке «500 миль Индианаполиса». О потенциальном возобновлении карьеры в Ф-1 в 2021 году он поразмыслит лишь летом следующего года.

«Думаю, что на сегодняшний день я не рассматриваю возвращение в Формулу-1. Я не скучаю по чемпионату и делаю то, что удовлетворяет меня больше. Но я всё ещё люблю Ф-1, смотрю квалификации и гонки. В 2021 году машины поменяются, так что следующим летом подумаю о возобновлении карьеры в чемпионате, но я не могу предсказывать будущее. Я подумаю, но не буду ничего обещать.

Я изучу регламент на 2021 год, но пока я не чувствую необходимости возвращаться. Не вернусь в 2020 году. Впереди много времени, и я не хочу слишком много думать о чём-то, кроме «Дакара» и гонки «500 миль Индианаполиса». Попробую ещё раз завоевать «тройную корону», — приводит слова испанца GrandPX.news.