Гасли назвал Гран-при Японии лучшим для себя после возвращения в «Торо Россо»

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли оценил своё выступление на этапе Формулы-1 в Сузуке, где ему удалось занять восьмое место. Гасли вернулся в «Торо Россо» на Гран-при Бельгии, после того как в «Ред Булл» на место напарника Макса Ферстаппена решили взять Александера Албона.

Гасли пропустил первую тренировку в Японии, поскольку за руль его машины сел протеже «Хонды» Наоки Ямамото, а третью сессию отменили из-за тайфуна.

«Я не выступал в первой тренировке, и вторая сессия оказалась единственной перед квалификацией. Сузука — сложная трасса, и у нас было не так много времени, чтобы подготовиться к уик-энду. Но я стал девятым во второй тренировке, показал девятое время в квалификации и финишировал восьмым в гонке.

Нет сомнений, это лучший для меня уик-энд в «Торо Россо». С каждым гоночным уик-эндом ситуация улучшается», — приводит слова Гасли GPToday.

Напарник Гасли российский гонщик Даниил Квят занял в Японии 12-е место.

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