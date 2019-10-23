Гасли назвал Гран-при Японии лучшим для себя после возвращения в «Торо Россо»

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли оценил своё выступление на этапе Формулы-1 в Сузуке, где ему удалось занять восьмое место. Гасли вернулся в «Торо Россо» на Гран-при Бельгии, после того как в «Ред Булл» на место напарника Макса Ферстаппена решили взять Александера Албона.
Гасли пропустил первую тренировку в Японии, поскольку за руль его машины сел протеже «Хонды» Наоки Ямамото, а третью сессию отменили из-за тайфуна.
«Я не выступал в первой тренировке, и вторая сессия оказалась единственной перед квалификацией. Сузука — сложная трасса, и у нас было не так много времени, чтобы подготовиться к уик-энду. Но я стал девятым во второй тренировке, показал девятое время в квалификации и финишировал восьмым в гонке.
Нет сомнений, это лучший для меня уик-энд в «Торо Россо». С каждым гоночным уик-эндом ситуация улучшается», — приводит слова Гасли GPToday.
Напарник Гасли российский гонщик Даниил Квят занял в Японии 12-е место.
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