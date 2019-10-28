В «Торо Россо» назвали манёвр Квята в последнем повороте «несколько амбициозным»

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё прокомментировал ход гонки Гран-при Мексики для своих пилотов. Пьер Гасли занял девятое место, Даниил Квят — 11-е.
«Необходимость стартовать на шинах „софт“, определённо, сказалась на нашей гонке, так как нам пришлось останавливаться раньше, чем другим пилотом из середины пелотона. Так что нужно было попробовать заставить сработать стратегию с двумя пит-стопами. Даниил провёл сильную гонку и показывал хороший темп на втором отрезке на шинах „хард“. После последнего пит-стопа он догонял Стролла, но не смог сразу его пройти, после чего пришлось пропустить „паровозик“ лидеров. Из-за потерянного при синих флагах времени он смог догнать Хюлькенберга только на самых последних кругах. Манёвр в последнем повороте был несколько амбициозным, и, к сожалению, Даниил получил 10-секундный штраф за провоцирование аварии.
У Пьера была похожая стратегия, ведь он тоже стартовал на „софте“. Он потерял больше времени в трафике, особенно позади Сайнса, у которого были проблемы на „харде“. Вторая половина гонки была сильной, так как он ехал большую часть времени в свободном пространстве, сумел обойти Стролла и приблизиться к Даниилу и Хюлькенбергу. Авария в последнем повороте позволила ему финишировать девятым», — приводит слова инженера пресс-служба «Торо Россо».
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