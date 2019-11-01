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Риккардо: если остальные смогут обгонять одну машину, то я — две!

Риккардо: если остальные смогут обгонять одну машину, то я — две!
Авто / Формула-1 0

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, считающийся одним из главных специалистов по обгонам в Формуле-1, не переживает по поводу того, что в 2021 году он может потерять конкурентное преимущество, если атаковать в Формуле-1 станет гораздо легче. При разработке нового технического регламента Формула-1 и ФИА стремились к тому, чтобы едущая позади машина теряла гораздо меньше прижимной силы и таким образом давала своему пилоту больше шансов на атаку.

«Если другие смогут обгонять одну машину, то я просто обгоню две!» — пошутил Риккардо, чей комментарий приводит RaceFans.

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