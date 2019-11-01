Риккардо: если остальные смогут обгонять одну машину, то я — две!
Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, считающийся одним из главных специалистов по обгонам в Формуле-1, не переживает по поводу того, что в 2021 году он может потерять конкурентное преимущество, если атаковать в Формуле-1 станет гораздо легче. При разработке нового технического регламента Формула-1 и ФИА стремились к тому, чтобы едущая позади машина теряла гораздо меньше прижимной силы и таким образом давала своему пилоту больше шансов на атаку.
«Если другие смогут обгонять одну машину, то я просто обгоню две!» — пошутил Риккардо, чей комментарий приводит RaceFans.
Не станут ли новые правила Формулы-1 провалом? У нас уже есть 7 вопросов
В 2021 году в Формуле-1 изменят почти всё. Готовились очень серьёзно, но сработает ли октябрьская революция правил?
- 1 ноября 2019
-
17:55
-
17:29
-
17:24
-
17:19
-
16:41
-
15:42
-
15:31
-
15:16
-
14:03
-
13:00
-
12:03
-
11:12
-
10:11
-
09:06
-
01:16
-
01:06
-
00:48
-
00:20
- 31 октября 2019
-
23:55
-
22:22
-
21:37
-
21:33
-
21:09
-
20:41
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
19:34
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:13
-
17:52
-
16:07
Партнерский контент