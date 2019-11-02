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Хорнер: только сам Албон может потерять место в «Ред Булл» на 2020-й

Хорнер: только сам Албон может потерять место в «Ред Булл» на 2020-й
Авто / Формула-1 0

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз отметил работу новичка команды Александера Албона, но отказался гарантировать таиландцу место на следующий сезон.

«Он становится всё сильнее и сильнее. Здесь непростая трасса, особенно первый сектор, а мы видим, что он быстро начал атаковать. Похоже, у него получается быстро учить такие сложные трассы, как „Сузука“ и Мехико. Здесь он отработал на похожем уровне. Пока всё хорошо.

Только он сам может потерять место на 2020-й. Сейчас это место занимает именно его зад, и Алекс хорошо выполняет свою работу. Все были впечатлены его работой до сих пор. У нас ещё есть время до конца года, все гонщики имеют контракт на следующий год, так что нет нужды торопиться», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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