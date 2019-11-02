Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель почувствовал запах марихуаны на трассе в США

Феттель почувствовал запах марихуаны на трассе в США
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после тренировок Гран-при США заинтересовался, разрешено ли употребление марихуаны и каннабиоидных продуктов на территории Техаса, где на трассе в Остине проходит этап чемпионата мира Формулы-1. По словам Феттеля, он почувствовал запах марихуаны во время заезда, о чём и сообщил в интервью после тренировок.

— Марихуана легализована в США?

— Ты чувствовал её запах на трассе сегодня?

— Да! В первом и одиннадцатом поворотах.

— Вообще, на пит-лейне тоже чувствуется запах. Это странно.

— Это трава, а не странно! Я чувствовал её запах в болиде!

Примечательно, что марихуана запрещена в Техасе для рекреационного выращивания, однако разрешена в медицинских целях. Медицинское использование допускается только в форме масла каннабиса с низким содержанием ТГК.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019