Феттель почувствовал запах марихуаны на трассе в США

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после тренировок Гран-при США заинтересовался, разрешено ли употребление марихуаны и каннабиоидных продуктов на территории Техаса, где на трассе в Остине проходит этап чемпионата мира Формулы-1. По словам Феттеля, он почувствовал запах марихуаны во время заезда, о чём и сообщил в интервью после тренировок.



— Марихуана легализована в США?



— Ты чувствовал её запах на трассе сегодня?



— Да! В первом и одиннадцатом поворотах.



— Вообще, на пит-лейне тоже чувствуется запах. Это странно.



— Это трава, а не странно! Я чувствовал её запах в болиде!

Примечательно, что марихуана запрещена в Техасе для рекреационного выращивания, однако разрешена в медицинских целях. Медицинское использование допускается только в форме масла каннабиса с низким содержанием ТГК.