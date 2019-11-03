«Ред Булл» спровоцировал новый запрет ФИА в попытке навредить «Феррари»

Команда «Ред Булл» направила запрос в ФИА, связанный с работой силовых установок. Австрийский коллектив, как и многие другие в Формуле-1, продолжает искать причины, по которым мотор «Феррари» намного мощнее, чем у трёх остальных мотористов Ф-1. Свежая теория заключается в том, что «Скудерия» вольно трактует правило, согласно которому мгновенный поток топлива, поступающего в двигатель, не должен превышать значения 100 кг/ч. В «Ред Булл» спросили у ФИА, можно ли подавать больше топлива между промежутками, в которые топливный сенсор собирает свои данные. В федерации в ответ создали отдельную директиву, в которой подчеркнули, что подобный подход был бы незаконным.
По информации Auto Motor und Sport, в «Ред Булл» рассчитывали как раз на такой ответ. Инженеры «быков» предположили, что секрет скорости «Феррари» мог заключаться именно в такой вольной работе с потоком топлива. Однако так ли это, конкуренты «Скудерии» смогут выяснить лишь по косвенным признакам, а именно по максимальной скорости пилотов «Феррари» на прямых после выхода новой директивы.
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