Источник: Бинотто грозился подать в суд на «Ред Булл» после Гран-при США

Маттиа Бинотто и Кристиан Хорнер, руководители «Феррари» и «Ред Булл» соответственно, повздорили после финиша этапа Формулы-1 в Остине, утверждает издание Motorlat.
Шарль Леклер («Феррари») финишировал четвёртым с отставанием в 52 секунды от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») заподозрил, что падение скорости вызвано новой технической директивой ФИА, выпущенной в преддверии этапа, в которой речь идёт о тонкостях подачи топлива в силовую установку, сказав, что теперь «Феррари» жульничать не удастся.
Такие слова очень не понравились Бинотто, который специально искал встречи с Хорнером в паддоке, чтобы поговорить с ним на эту тему. Сообщается, что между руководителями произошёл оживлённый обмен мнениями, причём Бинотто будто бы пригрозил подать в суд за клевету. Хорнер же сказал, что было высказано личное мнение, а не официальная позиция команды.
- 5 ноября 2019
-
09:58
-
09:01
-
00:58
- 4 ноября 2019
-
23:41
-
22:58
-
21:48
-
20:49
-
19:19
-
18:16
-
17:53
-
17:45
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
15:50
-
15:18
-
14:04
-
13:19
-
12:13
-
11:09
-
10:08
-
09:00
-
09:00
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
02:53
-
02:47
-
02:39
-
02:33
-
02:29
-
02:20
-
02:15
-
02:10
-
02:03