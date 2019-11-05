Источник: Бинотто грозился подать в суд на «Ред Булл» после Гран-при США

Маттиа Бинотто и Кристиан Хорнер, руководители «Феррари» и «Ред Булл» соответственно, повздорили после финиша этапа Формулы-1 в Остине, утверждает издание Motorlat.

Шарль Леклер («Феррари») финишировал четвёртым с отставанием в 52 секунды от победителя Валттери Боттаса («Мерседес»). Макс Ферстаппен («Ред Булл») заподозрил, что падение скорости вызвано новой технической директивой ФИА, выпущенной в преддверии этапа, в которой речь идёт о тонкостях подачи топлива в силовую установку, сказав, что теперь «Феррари» жульничать не удастся.

Такие слова очень не понравились Бинотто, который специально искал встречи с Хорнером в паддоке, чтобы поговорить с ним на эту тему. Сообщается, что между руководителями произошёл оживлённый обмен мнениями, причём Бинотто будто бы пригрозил подать в суд за клевету. Хорнер же сказал, что было высказано личное мнение, а не официальная позиция команды.