Уиндзор считает, что хитрая система подачи топлива добавляла «Феррари» 70 л.с.

Авторитетный журналист Петер Уиндзор прокомментировал ситуацию вокруг топливной системы «Феррари», на которую, вероятно, была выпущена техническая директива, запрещающая изменять подачу топлива в период без измерения этого показателя.



«Совершенно очевидно, что «Феррари» что-то сделала с подачей топлива. По новым правилам, подача топлива измеряется в произвольное время, но «Феррари» увеличила подачу топлива только при низкой скорости, что оказало серьёзное влияние на мощность двигателя — это позволило болиду итальянской команды выиграть около 70 лошадиных сил.



Это оказывает влияние не только на максимальную скорость, но и на ускорение и аэродинамику. Возможно, хорошо, что это обнаружили только сейчас, а не ко второй гонке сезона. В противном случае нас бы ждали однообразные гонки с дублями «Мерседеса» и Ферстаппеном, преследовавшим их», — сказал Уиндзор в своём подкасте.