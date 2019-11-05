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Уиндзор считает, что хитрая система подачи топлива добавляла «Феррари» 70 л.с.

Уиндзор считает, что хитрая система подачи топлива добавляла «Феррари» 70 л.с.
Авто / Формула-1 0

Авторитетный журналист Петер Уиндзор прокомментировал ситуацию вокруг топливной системы «Феррари», на которую, вероятно, была выпущена техническая директива, запрещающая изменять подачу топлива в период без измерения этого показателя.

«Совершенно очевидно, что «Феррари» что-то сделала с подачей топлива. По новым правилам, подача топлива измеряется в произвольное время, но «Феррари» увеличила подачу топлива только при низкой скорости, что оказало серьёзное влияние на мощность двигателя — это позволило болиду итальянской команды выиграть около 70 лошадиных сил.

Это оказывает влияние не только на максимальную скорость, но и на ускорение и аэродинамику. Возможно, хорошо, что это обнаружили только сейчас, а не ко второй гонке сезона. В противном случае нас бы ждали однообразные гонки с дублями «Мерседеса» и Ферстаппеном, преследовавшим их», — сказал Уиндзор в своём подкасте.

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