Сайнса беспокоит скорость «Рено» в гонках
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что его беспокоит скорость соперников из «Рено» по воскресеньям, в гонках. По словам Сайнса, «Рено» в гоночном темпе на уровне «Макларена» или даже быстрее.
«Меня больше всего беспокоит то, что в квалификации мы впереди «Рено» на полсекунды, а в гонке они на нашем уровне или лучше нас», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.
За два этапа до конца чемпионата мира «Макларен» занимает четвёртую строчку в Кубке конструкторов, опережая «Рено» на 38 очков. В активе «Макларена» 111 очков, в то время, как «Рено» набрала 73 балла.
Следующий этап чемпионата, Гран-при Бразилии, пройдёт с 15 по 17 ноября на трассе в Сан-Паулу. Завершится сезон 1 декабря гонкой Гран-при Абу-Даби.
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