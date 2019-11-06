Петров прокомментировал смерть трёхкратного чемпиона России по автоспорту

Сегодня, 6 ноября, стало известно, что из жизни ушёл трёхкратный чемпион России по автоспорту, спортивный директор Moscow Raceway Михаил Ухов. Печальное известие прокомментировал экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, отметив, что кончина Ухова — огромная утрата для всего российского автоспорта.

«В далёком 2001 году я впервые приехал на „Невское кольцо“ и только начинал смотреть, изучать, что такое кольцевые гонки. Именно в то время шло сражение между Михаилом Уховым и Александром Львовым в классе туринг. Эти люди были мне большим примером. Я ставил цель хотя бы раз в жизни выйти вместе с ними на старт и состязаться!

Михаил показывал невероятное упорство, работу, скорость, талант. Я учился, смотря на них! Стремился быть похожим! Михаила знал более 15 лет, он всегда был добрым, искренним человеком. Охотно разговаривал на любые темы. И, конечно, это большая утрата для всего российского автоспорта. Пусть земля ему будет пухом. Соболезнования родным и близким", — написал Петров.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Виталия Петрова в «Инстаграме».