Ферстаппен сомневается в возможности побороться с Леклером за третье место
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сомневается в возможности побороться с Шарлем Леклером за третью позицию в личном зачёте чемпионата мира.
«Я думаю, что отставание от Леклера слишком велико. Думаю, что отыграть такой очковый дефицит будет сложно, но посмотрим, что получится сделать. До гонки в США мы потеряли много очков, что было совершенно не вовремя. Разумеется, финиш на третьей позиции — это лучше, чем на четвёртой или пятой, но в глубине души всегда хочется побеждать. Мы сделаем в концовке чемпионата всё возможное, чтобы подняться как можно выше», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.
За две гонки до конца сезона Макс Ферстаппен занимает четвёртую позицию в личном зачёте, отставая от Шарля Леклера на 14 очков.
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