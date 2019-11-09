Ферстаппен сомневается в возможности побороться с Леклером за третье место

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сомневается в возможности побороться с Шарлем Леклером за третью позицию в личном зачёте чемпионата мира.



«Я думаю, что отставание от Леклера слишком велико. Думаю, что отыграть такой очковый дефицит будет сложно, но посмотрим, что получится сделать. До гонки в США мы потеряли много очков, что было совершенно не вовремя. Разумеется, финиш на третьей позиции — это лучше, чем на четвёртой или пятой, но в глубине души всегда хочется побеждать. Мы сделаем в концовке чемпионата всё возможное, чтобы подняться как можно выше», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.



За две гонки до конца сезона Макс Ферстаппен занимает четвёртую позицию в личном зачёте, отставая от Шарля Леклера на 14 очков.