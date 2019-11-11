«Я уже всё сказал». Ферстаппен — об обвинении «Феррари» в жульничестве

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свои скандальные высказывания в адрес «Феррари». В ходе Гран-при США Ферстаппен обвинил «Феррари», которая резко прибавила после летнего перерыва, в жульничестве.

Руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто пригрозил подать в суд на «Ред Булл», на что глава коллектива из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер ответил, что было высказано личное мнение, а не официальная позиция команды.

Ферстаппена спросили, обсуждал ли он этот вопрос с кем-либо ещё.

«Я никому не говорил об этом. Думаю, так даже лучше. Считаю, я уже всё сказал», — цитирует Ферстаппена GPToday.

За два этапа до окончания сезона на счету Ферстаппена, который занимает четвёртое место в личном зачёте, 235 очков. Он 14 очков уступает Шарлю Леклеру («Феррари»).