Видео: лесные пожары, из-за которых Ралли Австралии сократят в 3,5 раза

В «Твиттере» появилось видео лесных пожаров, из-за которых Ралли Австралии, финальный этап сезона WRC 2019 года, будет сокращён в 3,5 раза.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Weather Nation.

Изначально планировалось, что общая дистанция спецучастков составит свыше 320 км, однако из-за пожаров продолжительность маршрута сократили до 94 км. Дистанция, которую изначально экипажи должны были проехать в гоночном режиме, будет преодолена в дорожном режиме. Изменения в расписании должна утвердить ФИА.

32-летний эстонский гонщик Отт Тянак, выступающий за «Тойоту», уже обеспечил себе чемпионский титул по итогам сезона. За второе место сражаются Тьерри Нёвиль («Хёндэ») и Себастьен Ожье («Ситроен»), на счету которых 227 и 217 очков соответственно.