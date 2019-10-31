Эстонский чемпион мира по ралли решил сменить команду после завоевания титула
Действующий чемпион мира по ралли эстонский гонщик Отт Тянак подписал контракт с «Хёндэ», сообщает Autosport. Тянак принял решение покинуть «Тойоту» по окончании сезона.
Тянак выступал в составе «Тойоты» с 2018 года. В первый сезон выступлений эстонец стал третьим в чемпионате мира, а в нынешнем сезоне выиграл чемпионский титул. Вместе с «Тойотой» Тянак одержал 10 побед на этапах чемпионата мира.
Помимо Тянака, за «Хёндэ» в следующем сезоне будут выступать Себастьен Лёб, Тьерри Невиль и Дани Сордо.
В нынешнем сезоне гонщики «Хендэ» записали на свой счёт четыре победы на этапах чемпионата мира. Тьерри Невиль занимает вторую строчку в личном зачёте чемпионата мира, отставая от Тянака на 36 очков за один этап до конца сезона.
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