Эстонский чемпион мира по ралли решил сменить команду после завоевания титула

Действующий чемпион мира по ралли эстонский гонщик Отт Тянак подписал контракт с «Хёндэ», сообщает Autosport. Тянак принял решение покинуть «Тойоту» по окончании сезона.



Тянак выступал в составе «Тойоты» с 2018 года. В первый сезон выступлений эстонец стал третьим в чемпионате мира, а в нынешнем сезоне выиграл чемпионский титул. Вместе с «Тойотой» Тянак одержал 10 побед на этапах чемпионата мира.



Помимо Тянака, за «Хёндэ» в следующем сезоне будут выступать Себастьен Лёб, Тьерри Невиль и Дани Сордо.



В нынешнем сезоне гонщики «Хендэ» записали на свой счёт четыре победы на этапах чемпионата мира. Тьерри Невиль занимает вторую строчку в личном зачёте чемпионата мира, отставая от Тянака на 36 очков за один этап до конца сезона.