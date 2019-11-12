Ферстаппен — о титулах Хэмилтона: в «Мерседесе» Алонсо тоже был бы чемпионом

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласен с тем, что он недооценивает заслуги шестикратного чемпиона мира пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Вместе с тем голландец отметил, что с такой машиной, как у немецкой команды, тех же высот мог достигнуть и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.
«Неправда, что я недооцениваю значимость титулов Хэмилтона. Если и было что-то, что я оспаривал, так это вопрос того, лучший ли он в истории Формулы-1. Но я также говорил, что многое зависит от болида. Если бы Алонсо пилотировал болид „Мерседеса“, он бы также был чемпионом мира. Большая удача, когда переходишь в команду и она доминирует. Бывает, что переходишь в тот или иной коллектив не в лучшее время, но это не означает, что ты плохой пилот», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.
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