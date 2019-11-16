Випс выиграл квалификационную гонку Гран-при Макао, Шварцман — второй

Российский гонщик Формулы-3 Роберт Шварцман, действующий чемпион серии, занял второе место в квалификационной гонке Гран-при Макао. Шварцман на 1,549 секунды отстал от представителя Эстонии Юри Випса, который финишировал в квалификационной гонке первым. Замкнул тройку сильнейших Кристиан Лундгор.
Сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера, племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Дэвид занял по итогам гонки 25-е место, став последним из классифицированных.
Результаты квалификацонной гонки Гран-при Макао (первая восьмёрка):
1. Юри Випс (Hitech) — 10 кругов
2. Роберт Шварцман (Prema) — +1,549
3. Кристиан Лундгор (ART) — +5,625
4. Рихард Версхор (MP) — +7,402
5. Каллум Айлотт (Sauber) — +10,767
6. Логан Сержант (Carlin) — +11,216
7. Алессио Лоранди (Trident) — +11,900
8. Фердинанд Габсбург (ART Grand Prix) — +13,200.
Гонка Гран-при Макао пройдёт завтра, 17 ноября.
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