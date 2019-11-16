Випс выиграл квалификационную гонку Гран-при Макао, Шварцман — второй

Российский гонщик Формулы-3 Роберт Шварцман, действующий чемпион серии, занял второе место в квалификационной гонке Гран-при Макао. Шварцман на 1,549 секунды отстал от представителя Эстонии Юри Випса, который финишировал в квалификационной гонке первым. Замкнул тройку сильнейших Кристиан Лундгор.



Сын бывшего гонщика Формулы-1 Ральфа Шумахера, племянник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Дэвид занял по итогам гонки 25-е место, став последним из классифицированных.



Результаты квалификацонной гонки Гран-при Макао (первая восьмёрка):



1. Юри Випс (Hitech) — 10 кругов

2. Роберт Шварцман (Prema) — +1,549

3. Кристиан Лундгор (ART) — +5,625

4. Рихард Версхор (MP) — +7,402

5. Каллум Айлотт (Sauber) — +10,767

6. Логан Сержант (Carlin) — +11,216

7. Алессио Лоранди (Trident) — +11,900

8. Фердинанд Габсбург (ART Grand Prix) — +13,200.



Гонка Гран-при Макао пройдёт завтра, 17 ноября.