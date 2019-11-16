Хэмилтон — об отсутствии Вольфа на ГП Бразилии: это как глоток свежего воздуха

Пилот «Мерседеса» шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мыслями об отсутствии на Гран-при Бразилии главы команды — Тото Вольфа. Британец пошутил, что для коллектива это событие стало «глотком свежего воздуха».

«Скажу вам, что это как глоток свежего воздуха. Честно говоря, даже невзирая на то, что его нет, кажется, что он здесь. Всё в нашей команде выстроено благодаря ему и все продолжают работу в том же режиме. Вы просто не видите его здесь, но я знаю, что он на связи и прекрасно слышит всё, что мы говорим. Так что все себя ведут, как и прежде», — приводит слова Хэмилтона GPToday.

Отметим, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отсутствует на этапе чемпионата мира впервые с 2013 года.