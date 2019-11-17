Гасли: не ожидал, что завоюю «поул» для середняков

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли уверенно провёл квалификацию Гран-при Бразилии и показал по её итогам седьмое время. С учётом штрафа Шарля Леклера француз примет старт с шестой позиции. После сессии пилот не скрывал своего удовлетворения и признался, что не ожидал подобного результата.
«Я очень счастлив. Для команд середины пелотона можно считать, что я завоевал поул. Здорово было собрать такой круг и показать лучшую квалификацию в сезоне, да ещё и на такой трассе, где, как мы понимали, отставания будут минимальными.
Откровенно говоря, мы знали, что будем конкурентоспособными. Но в то же время мы знали, что можем выбыть как в первом сегменте, что случилось с Квятом, так и пробиться в третий сегмент. Вчера на тренировке отставание между седьмым и пятнадцатым местом составляло всего 0,3 секунды. Мы понимали, что в субботу некоторые соперники прибавят. В целом, не ожидали такого результата и из-за этого ощущения ещё лучше", — приводит слова Гасли RaceFans.
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