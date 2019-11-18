Квят обогнал три машины на последнем рестарте гонки
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на десятом месте в гонке Гран-при Бразилии. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал вторым.
«При старте с 16-го места я знал, что легко сегодня не будет. Особо нечего сказать. Это была трудная гонка до рестарта после машины безопасности на последнем круге, когда я сумел обойти три машины и набрать хотя бы одно очко. Это второй подиум для „Торо Россо“ в этом году, и мы единственная команда из середины пелотона, которая смогла этого добиться, так что мы можем быть довольны своими усилиями. Мы набрали сегодня много очков и вернули шестое место в общем зачёте. Сегодняшний результат — отличное достижение для команды», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».
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