Кайл Буш выиграл гонку в Хомстеде и во второй раз стал чемпионом Кубка NASCAR

Пилот Joe Gibbs Racing Кайл Буш выиграл гонку Ford EcoBoost 400 в Хомстеде, заключительный этап сезона Monster Energy NASCAR Cup Series, и во второй раз в карьере стал чемпионом. Свой предыдущий титул Буш выиграл в 2015 году, когда вынужден был пропустить половину регулярного сезона из-за перелома ноги.

Буш вырвался вперёд на рестарте после финиша второй стадии гонки на 160-м круге, а затем упрочил отрыв на пит-стопах под зелёным флагом за 50 кругов до финиша. На последних кругах Кайла догонял другой финалист — Мартин Труэкс-младший, однако выйти на дистанцию атаки он не успел и занял второе место.

Другие участники финала столкнулись с проблемами и выпали из борьбы за победу. Так, Кевин Харвик слишком поздно поехал на финальный пит-стоп и финишировал лишь четвёртым, а Денни Хэмлин из-за перегрева автомобиля вынужден был совершить дополнительную остановку и закончил гонку на десятой позиции.

Следующий сезон Monster Energy NASCAR Cup Series стартует в середине февраля соревнованиями в Дейтона-Бич.

Ford EcoBoost 400, Хомстед (топ-10):

1. Кайл Буш* (Joe Gibbs Racing, «Тойота») — 267 кругов

2. Мартин Труэкс-младший* (Joe Gibbs Racing, «Тойота») +4,578

3. Эрик Джонс (Joe Gibbs Racing, «Тойота») +11,739

4. Кевин Харвик* (Stewart-Haas Racing, «Форд») +14,100

5. Джоуи Логано (Team Penske, «Форд») +21,915

6. Клинт Бойер (Stewart-Haas Racing, «Форд») +24,307

7. Райан Ньюман (Roush Fenway Racing, «Форд») +27,217

8. Остин Диллон (Richard Childress Racing, «Шевроле») +28,781

9. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports, «Шевроле») +30,296

10. Денни Хэмлин* (Joe Gibbs Racing, «Тойота») +30,520.

* участники финала плей-офф

