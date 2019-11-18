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«Я был чертовски медленным». Норрис объяснил, почему пропустил Сайнса

«Я был чертовски медленным». Норрис объяснил, почему пропустил Сайнса
Авто / Формула-1 0

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему пустил напарника Карлоса Сайнса-младшего во время гонки Гран-при Бразилии вперёд без борьбы.

«Сделал это не по своему выбору, а потому что был чертовски медленным», — сказал Ландо Норрис после гонки.

По итогам Гран-при Бразилии Карлос Сайнс пересёк финишную черту на четвёртой позиции, однако после штрафа пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с Александером Албоном поднялся на третью строчку, что стало первым подиумом в карьере испанца и первым подиумом «Макларена» с Гран-при Австралии 2014 года.

Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришёл Пьер Гасли, для которого этот подиум также стал первым в карьере.

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