«Я был чертовски медленным». Норрис объяснил, почему пропустил Сайнса
Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему пустил напарника Карлоса Сайнса-младшего во время гонки Гран-при Бразилии вперёд без борьбы.
«Сделал это не по своему выбору, а потому что был чертовски медленным», — сказал Ландо Норрис после гонки.
По итогам Гран-при Бразилии Карлос Сайнс пересёк финишную черту на четвёртой позиции, однако после штрафа пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за столкновение с Александером Албоном поднялся на третью строчку, что стало первым подиумом в карьере испанца и первым подиумом «Макларена» с Гран-при Австралии 2014 года.
Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришёл Пьер Гасли, для которого этот подиум также стал первым в карьере.
- 18 ноября 2019
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