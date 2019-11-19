Дедушка Макса Ферстаппена скончался в возрасте 72 лет

Сразу несколько источников сообщили, что Франс Ферстаппен, дедушка гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и отец бывшего пилота Формулы-1 Йоса Ферстаппена, ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Последние годы жизни Франс, у которого обнаружили рак, провёл в хосписе в Голландии.

Сообщается, что Ферстаппены пребывали в сложных отношениях. В 2016 году Франс даже обвинил Йоса в нападении. Однако он всегда поддерживал Макса и говорил, что успехи внука вызывают у него мурашки.

«Радость и печаль порой тесно связаны друг с другом», — цитирует Макса Ферстаппена, который в минувшие выходные выиграл Гран-при Бразилии, Ziggo Sport.

Для 22-летнего Ферстаппена победа в Бразилии стала третьей в сезоне и восьмой в карьере.