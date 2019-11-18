Фото: дружеские объятия Ферстаппена и Гасли после гонки

В «Твиттере» опубликовали фотографии, сделанные сразу после финиша Гран-при Бразилии, где победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а вторым к финишу пришёл Пьер Гасли, напарник Даниила Квята по «Торо Россо».

Ферстаппен одержал третью победу в сезоне и восьмую в карьере, а Гасли впервые попал в тройку сильнейших на Гран-при. После финиша голландец тепло поприветствовал бывшего напарника.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.

Ферстаппен и Гасли составляли пару пилотов «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, однако во время летнего перерыва в команде приняли решение отправить француза в «Торо Россо», а на его место вызвали Александера Албона.