Фото: дружеские объятия Ферстаппена и Гасли после гонки
В «Твиттере» опубликовали фотографии, сделанные сразу после финиша Гран-при Бразилии, где победу одержал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а вторым к финишу пришёл Пьер Гасли, напарник Даниила Квята по «Торо Россо».
Ферстаппен одержал третью победу в сезоне и восьмую в карьере, а Гасли впервые попал в тройку сильнейших на Гран-при. После финиша голландец тепло поприветствовал бывшего напарника.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.
Ферстаппен и Гасли составляли пару пилотов «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, однако во время летнего перерыва в команде приняли решение отправить француза в «Торо Россо», а на его место вызвали Александера Албона.
Провести третий пит-стоп Ферстаппену посоветовала девушка-стратег
- 18 ноября 2019
-
15:38
-
15:00
-
14:45
-
13:50
-
13:08
-
12:21
-
12:06
-
11:06
-
11:00
-
10:04
-
09:04
-
02:28
-
02:26
-
02:05
-
01:54
-
01:34
-
01:26
-
01:19
-
01:13
-
01:08
-
01:05
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:28
-
00:15
-
00:09
-
00:08
- 17 ноября 2019
-
23:45
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
22:57
-
22:53
-
22:47
Партнерский контент