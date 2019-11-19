Феттель заявил, что не смещался в сторону Леклера перед аварией. Видео
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, из-за которого оба пилота не заработали очков.
Феттель и Леклер столкнулись на 66-м круге гонки в Сан-Паулу, после того как монегаск обошёл немца в борьбе за четвёртое место. Себастьян попытался вернуть позицию, но не рассчитал манёвра, и перед четвёртым поворотом произошло столкновение.
Феттеля спросили, не кажется ли ему, что он слишком агрессивно смещался в сторону напарника.
«Нет. Я ехал прямо. Я лучше вышел из шиканы, попытался провести обгон — и произошло столкновение», — приводит слова Феттеля RaceFans.
Видео столкновения Леклера и Феттеля доступно в официальном «твиттере» Формулы-1.
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