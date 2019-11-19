Бинотто сумел найти позитив в столкновении Леклера и Феттеля

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заметил, что в столкновении Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии есть и позитивный момент. По словам Бинотто, теперь гонщикам с прицелом на будущее можно чётко разъяснить, как следует вести себя на трассе во время борьбы с напарником.

«Я бы даже сказал, что нам повезло, что такое произошло в нынешнем сезоне. Теперь у нас, по крайней мере в свете следующего сезона, есть возможность объяснить им, чего не должно происходить. Я рад воспользоваться возможностью, которую предоставила нам эта ситуация», — приводит слова Бинотто Autosport.

За один этап до конца сезона Леклер занимает четвёртое место в личном зачёте, отставая от Макса Ферстаппена («Ред Булл») на 11 очков. Феттель уже потерял шансы на третье место по итогам сезона.

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