«Могу разве что извиниться». Кубица — об инциденте с Ферстаппеном в Бразилии

Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал инцидент на Гран-при Бразилии, где он чуть было не спровоцировал столкновение с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на пит-лейн. Ферстаппен остался недоволен манёвром поляка, который за свои действия получил штраф в пять секунд, и заявил, что тот чуть было не впечатал его в стену.

«Могу разве что извиниться. Я ничего не мог поделать. Я понятия не имел, что он приближается», — приводит слова Кубицы GPToday.

Вместе с тем поляк признал, что штраф ему выписали справедливо.

«Таковы правила. Штраф справедлив, если уж меня выпустили прямо перед ним», — добавил он.

За один этап до окончания сезона Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте, опережая Шарля Леклера («Феррари») на 11 очков, а Кубица, на счету которого одно очко, располагается на 19-й, предпоследней строчке, опережая лишь напарника Джорджа Расселла.