Ферстаппен: Кубица чуть было не впечатал меня в стену

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент на Гран-при Бразилии, когда в него чуть было не врезался Роберт Кубица («Уильямс»). Ферстаппен и Кубица синхронно покидали боксы после пит-стопов, и поляк чуть было не спровоцировал столкновение с машиной голландца, за что был наказан штрафом в пять секунд.

По словам Ферстаппена, у него не было иного выбора, кроме как заезжать в боксы вместе с Кубицей, отстававшим на круг, поскольку Льюис Хэмилтон («Мерседес»), с которым Макс сражался за победу, провёл пит-стоп кругом ранее.

«Я попал в трафик с этим «Уильямсом», ну и Льюису провели пит-стоп до этого. Не лучшая ситуация. Роберт чуть было не впечатал меня в стену», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Выиграв Гран-при Бразилии, Ферстаппен вышел на третье место в личном зачёте. За один этап до окончания сезона его отрыв от Шарля Леклера («Феррари») составляет 11 очков.