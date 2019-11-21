Райкконен признался, что ещё не изучал новый регламент Ф-1

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал, что ещё не изучал новые правила Формулы-1, которые вступят в силу в 2021 году. По словам Райкконена, он сам ещё не знает, будет ли выступать в чемпионате после сезона-2020.

«Честно говоря, я ещё не читал правил. Меня спрашивают об этом, я слышал комментарии, но самих правил ещё не видел.

Видел изображения новых машин. Но до этого ещё целый год, даже полтора. Не знаю, буду ли я пилотировать такие машины», — цитирует Райкконена GrandPX.news.

Соглашение 40-летнего Райкконена, который в 2007 году стал чемпионом мира в составе «Феррари», с «Альфа Ромео» рассчитано до сезона-2020 включительно.

Ранее бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение, что переход на новый регламент не принесёт пользы чемпионату.

Экклстоун предрёк провал нового регламента Ф-1