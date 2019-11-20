Экклстоун предрёк провал нового регламента Ф-1

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун скептически отозвался о переходе чемпионата на новые правила, которые вступят в силу в сезоне-2021. В частности, серьёзно изменится аэродинамика машин, а команды будут вынуждены соблюдать ограничение бюджетов в размере $ 175 млн на сезон.

«При помощи регламента не удастся добиться поставленных целей. Проблема в том, что гонщики сидят в машинах и думают, как за счёт стратегии выбраться с третьего или второго места на первое.

Им теперь вообще уже нет нужды гоняться. Люди на командном мостике — они уже больше гонщики, чем сами пилоты», — цитирует Экклстоуна GPFans.

Чтобы изменить ситуацию, Экклстоун предложил вернуться к идее, которую он продвигал, когда стоял у руля Ф-1. Берни предлагал вместо очков давать пилотам золотые, серебряные и бронзовые медали за результаты на Гран-при, но инициативу отклонили.

«Оставьте очки в Кубке конструкторов, а из личного зачёта их уберите. Я бы давал гонщикам медали. Это было бы гораздо интереснее. Было бы здорово сказать, что у тебя такая-то медаль, чем 186 очков. Кого вообще волнуют эти очки?» — добавил он.