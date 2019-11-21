Палмер: в «Ред Булл» разочарованы, что не выбрали Сайнса

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мыслями о ситуации, сложившейся вокруг пилотов программы «Ред Булл». Британец полагает, что в австрийской команде всерьёз сожалеют о том, что в своё время отпустили Карлоса Сайнса и освободили его от обязательств в молодёжной программе.

«Вопросы о втором пилоте не становятся легче на фоне блестящих выступлений экс-участника программы Карлоса Сайнса. В «Ред Булл» этого не признают, но я уверен, что там жалеют не только об уходе Даниэля Риккардо, но и о том, что в итоге в качестве замены ему они не выбрали Сайнса.

В прошлом Карлос подталкивал Макса Ферстаппена к лучшим выступлениям. И если бы он имел возможность делать это и в 2019 году, мы бы увидели от «Ред Булл» что-то гораздо более впечатляющее, чем только шоу от Макса», — приводит слова Палмера BBC.

Нынешний сезон стал лучшим для Сайнса в Формуле-1. Перед заключительным этапом чемпионата он имеет в активе 95 баллов и претендует на то, чтобы завершить 2019 год на шестом месте в общем зачёте.