Гюнтера оштрафовали после второй гонки Формулы-E, Вандорн стал третьим

Сегодня, 23 ноября, в Саудовской Аравии состоялась вторая гонка этапа Формулы-E. Её победителем стал Александр Симс. Второе место досталось Максимилиану Гюнтеру, но после финиша стюарды выписали немцу штраф за нарушение регламента. Гюнтера наказали проездом по пит-лейну, но так как постановление вынесли по факту завершения этапа, ко времени Максимилиана было добавлено 24 секунды. В результате этого он откатился сразу на одиннадцатое место, сообщает F1i.

Таким образом, на второе место поднялся Лукас ди Грасси. Ещё один экс-пилот Формулы-1 — Стоффель Вандорн — переместился на третье место.

Напомним, победителем первой гонки Формулы-Е в Саудовской Аравии стал Сэм Бёрд. Следующий этап чемпионата будет проведён 14 декабря.