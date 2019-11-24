Палмер: Албону нужно много работать, чтобы конкурировать с пилотами топ-команд

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер сдержанно оценивает выступления гонщика «Ред Булл» Александера Албона. По его словам, таиландцу предстоит ещё многое сделать, чтобы конкурировать с другими пилотами топ-команд.
«Албон выступает в „Ред Булл“ лучше, чем Гасли. Если бы не атака Хэмилтона, то в Бразилии Александер попал бы на подиум, и это придало бы ему уверенности перед первым полноценным сезоном в „Ред Булл“.
Но в квалификациях он уступает Максу в среднем около 0,4 секунды, Риккардо проигрывал Ферстаппену в два раза меньше. Ему предстоит ещё много работать, чтобы конкурировать с другими пилотами ведущих команд.
Да, во время гонок он создаёт о себе очень благоприятное впечатление, особенно это видно после перехода в «Ред Булл». Он демонстрирует хорошие обгоны. Но всё же он пока отстаёт от пилотов лидирующей группы", — приводит слова Палмера BBC.
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