Райкконен: Формула-1 никогда не была самой важной вещью в моей жизни

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен признался, что Формула-1 никогда не занимала центральное место в его жизни.



«Моя жизнь сильно изменилась из-за детей. Если бы я всё ещё был один, то всё было бы иначе. Дети ответственны за перемены во многих отношениях. Не каждый день прекрасен, но это часть жизни. Это сложно принять, но теперь жизнь сосредоточена на другом.



Формула-1 занимает много времени, и это большая часть моей жизни, но это просто гонки. Формула-1 никогда не была самой важной вещью в моей жизни. Если у тебя есть дети, ты гораздо больше волнуешься, и это нехорошо, но это неотъемлемая часть отцовства. Когда мой сын сидит в карте, я знаю, в чём опасность. Дети не переживают, но ты автоматически начинаешь беспокоиться», — приводит слова Райкконена GPBlog.