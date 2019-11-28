Хэмилтон — о рождении третьего ребёнка у Феттеля: я с собаками еле справляюсь

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон поздравил гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля с рождением сына и отметил, что ему далеко до построения счастливой семьи. По словам британца, пока он с трудом справляется даже с собаками.

«Определённо мне далеко до этого. Я со своими собаками еле справляюсь. На данный момент моя жизнь такова. Но конечно же я поздравляю Себастьяна. Он замечательный отец», — приводит слова британца Speedweek.

Напомним, из-за рождения сына Феттеля освободили от участия в пресс-конференции перед Гран-при Абу-Даби. За один этап до окончания сезона на счету немца, который занимает пятое место в личном зачёте, 230 очков. Он на 19 очков отстаёт от Леклера и, в отличие от напарника, уже потерял шансы на третье место в личном зачёте.