В «Макларене» намекнули на изменения в ливрее машины в 2020-м

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что в следующем сезоне раскраска машины команды немного изменится, после того как было официально объявлено о расширении партнёрства с табачным спонсором BAT.

«Мы не покажем нового оформления до презентации в феврале. Но оно будет довольно необычным и весьма заметным на трассе», — цитирует Брауна GPFans.

Вместе с тем Браун признал, что радикальных изменений ждать не стоит. Автомобили, как и в этом сезоне, будут раскрашены в ярко-оранжевый цвет.

«Мы всегда будем верны цвету папайи», — добавил он.

За один этап до окончания сезона «Макларен» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и уже не сдвинется с него вне зависимости от результатов Гран-при Абу-Даби.