В «Макларене» намекнули на изменения в ливрее машины в 2020-м
Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал, что в следующем сезоне раскраска машины команды немного изменится, после того как было официально объявлено о расширении партнёрства с табачным спонсором BAT.
«Мы не покажем нового оформления до презентации в феврале. Но оно будет довольно необычным и весьма заметным на трассе», — цитирует Брауна GPFans.
Вместе с тем Браун признал, что радикальных изменений ждать не стоит. Автомобили, как и в этом сезоне, будут раскрашены в ярко-оранжевый цвет.
«Мы всегда будем верны цвету папайи», — добавил он.
За один этап до окончания сезона «Макларен» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и уже не сдвинется с него вне зависимости от результатов Гран-при Абу-Даби.
В «Макларене» объявили о расширении сотрудничества с табачным спонсором
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