В «Макларене» объявили о расширении сотрудничества с табачным спонсором

В «Макларене» объявили, что компания British American Tobacco (BAT), с которой в 2019 году было заключено многолетнее соглашение, начиная с сезона-2020 станет главным спонсором коллектива. Новый контракт предусматривает большее количество наклеек BAT на машинах команды в 2020-м, а также сотрудничество компании с «Маклареном» в его программе в IndyCar.

«Рады объявить о расширении сотрудничества с BAT после успешного первого совместного сезона. Готовность BAT изменяться остаётся ключевым моментом партнёрства. Мы готовы к продолжению сотрудничества в 2020-м и далее», — приводит слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.

За один этап до окончания сезона «Макларен» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов и уже не сдвинется с него вне зависимости от результатов Гран-при Абу-Даби.