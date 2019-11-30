Израильский пилот выступит за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби

Команда «Уильямс» огласила список пилотов, которые примут участие в шинных тестах в Абу-Даби. Кроме призовых гонщиков команды в следующем сезоне — Джорджа Расселла и Николаса Латифи — в болид сядет израильтянин Рой Ниссани, сообщает пресс-служба британской команды.
При этом Рой примет участие в обоих днях тестов. 3 декабря Рой разделит кокпит с Джорджем Расселлом, а 4-го — с новобранцем коллектива Николасом Латифи.
В прошлом Ниссани выступал в Формуле-Рено, а также в Формуле-2.
«Я в восторге от такой возможности. Работа за рулём машины Формулы-1 — отличный опыт. Надеюсь, у меня получится впечатлить команду», — сказал Ниссани.
«Уильямс» в нынешнем сезоне — худшая команда чемпионата. Перед последней гонкой 2019 года в активе команды лишь одно очко.
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