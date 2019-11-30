Пилотесса из Эмиратов выиграла гонку поддержки Формулы-1 в Абу-Даби

19-летняя гонщица Амна Аль-Кубаиси одержала победу в первой гонке внезачётного этапа Формулы-4 Объединённых Арабских Эмиратов, который проходит в эти дни параллельно Гран-при Формулы-1 на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Накануне Аль-Кубаиси выиграла квалификацию, стартовала в гонке с поул-позиции и на финише опередила ближайшего соперника — Николу Маринагели — на три секунды.
«Выступать у себя дома на домашней трассе — это удивительное чувство. Эта победа очень важна, поскольку позволяет мне обратить на себя внимание и привлечь спонсоров на следующий сезон. Пока у нас нет никаких договорённостей, но думаю, что эта победа откроет передо мной новые двери и новые возможности», — цитирует пилотессу издание Motorsport.
Амна Аль-Кубаиси — дочь Халеда Аль-Кубаиси, первого пилота «24 часов Ле-Мана» из Эмиратов. Амна начала карьеру в 2014 году в возрасте 14 лет и стала первой в истории гонщицей из ОАЭ. Ранее она также выступала в региональных сериях в Европе, а в 2018-м провела сезон в итальянской Формуле-4, но не набрала ни одного очка, а в этом году не смогла пройти в состав женского первенства W Series.
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