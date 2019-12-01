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Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби

Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола. На болиде монегаска обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленном командой, и его реальным количеством. Технический директор ФИА Джо Бауэр передал соответствующую информацию стюардам Гран-при Абу-Даби, сообщает GPToday.

Если нарушения со стороны «Скудерии» подтвердятся, Леклер будет исключён из протокола гонки. Отметим, что итоги расследования будут подведены уже после финиша.

Напомним, Шарль Леклер в преддверии последней гонки сезона занимает четвёртое место в общем зачёте и ещё имеет шансы подвинуть с третьего места соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

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