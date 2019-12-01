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Ферстаппен выиграл у Албона дуэль в гонках, Расселл разгромил Кубицу

Ферстаппен выиграл у Албона дуэль в гонках, Расселл разгромил Кубицу
Авто / Формула-1 0

Окончание Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позволило подвести итоги внутрикомандных противостояний пилотов в гонках. Благодаря финишу на втором месте Макс Ферстаппен выиграл дуэль у Александера Албона — 5-4. В «Хаасе» Ромен Грожан упустил шанс сравняться с Кевином Магнуссеном: датчанин одержал победу со счётом 11-9. Даниил Квят до минимума сократил отставание от Пьера Гасли — 4-5.

Самые большие разрывы в командах, где пилоты провели вместе полный сезон, возникли в «Уильямсе» (17-3) и «Альфа Ромео» (17-4). В зачёт не шли гонки, где один из пилотов не попадал в итоговую классификацию.

Формула-1. Внутрикомандные дуэли пилотов в гонках

Хэмилтон-Боттас — 15-6
Феттель-Леклер — 11-9
Ферстаппен-Албон — 5-4, Ферстаппен-Гасли — 11-1
Сайнс-Норрис — 13-8
Риккардо-Хюлькенберг — 11-7
Квят-Гасли — 4-5, Квят-Албон — 8-4
Перес-Стролл — 16-5
Райкконен-Джовинацци — 17-4
Магнуссен-Грожан — 11-9
Расселл-Кубица — 17-3.

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