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Марко: сезон-2020 должен стать годом «Ред Булл»

Марко: сезон-2020 должен стать годом «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко убеждён, что в следующем сезоне австрийская команда сумеет завоевать титул. Он также отдал должное прогрессу Макса Ферстаппена.

«Конечно, «Мерседес» будет фаворитом следующего сезона, но я всё же думаю, что сезон-2020 будет нашим годом. Что касается Ферстаппена, то это был очень хороший год для него. В этот раз мы видели самую опытную и заматеревшую версию Макса. Кроме того, мы все прекрасно знаем, чего можем ждать от «Хонды». Пока что они выполняли все свои обещания», — приводит слова Марко GrandPX.news.

Команда «Ред Булл» завершила сезон-2019 на третьем месте в зачёте Кубка конструкторов, пропустив вперёд «Мерседес» и «Феррари». Вместе с тем Ферстаппен сумел опередить обоих пилотов «Феррари» в личном зачёте и закончил год на третьем месте.

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