Йос Ферстаппен заявил, что в составе «Мерседеса» Макс уже был бы чемпионом

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, отметил прогресса сына в сезоне-2019 и добавил, что окажись Макс в «Мерседесе» четыре года назад, он бы ещё тогда смог стать чемпионом мира.
«Макс силён, но мы знали об этом и прежде. Тот факт, что он завершил чемпионат на третьем месте, в то время как „Феррари“ заняли второе место в зачёте Кубка конструкторов, говорит о том, что он проделал очень хорошую работу, но нам по-прежнему надо двигаться вперёд. В этом наша цель.
Если бы Макс оказался в составе «Мерседеса» четыре года назад, он уже тогда мог стать чемпионом мира. Очень многое зависит от машины", — приводит слова Ферстаппена-старшего Motorsport-Total.
Сезон-2019 стал лучшим в карьере Макса Ферстаппена. В его ходе он завоевал два поула и выиграл три гонки.
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