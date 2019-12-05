«Макларен» первым в истории Формулы-1 достиг 5 млн подписчиков в «Инстаграме»
Команда Формулы-1 «Макларен» стала первой в истории серии, кому покорилась отметка в 5 млн подписчиков в «Инстаграме». Об этом коллектив сообщил на своей странице в социальной сети.
Второе место в Формуле-1 по данному показателю занимает «Феррари» — 4,1 млн подписчиков. На третьей позиции расположился чемпион последних лет «Мерседес» с показателем в 3,8 млн, на четвёртом — «Ред Булл», у которого 3,6 млн.
По итогам завершившегося сезона-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив только «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл». В сезоне-2019 «Макларен» впервые за долгое время смог завоевать подиум — на Гран-при Бразилии Карлос Сайнс финишировал на третьей позиции.
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