Рекламный пост в «Инстаграме» Хэмилтона стоит 3,3 млн рублей

Стало известно, сколько стоит рекламный пост в «Инстаграме» действующего чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, сообщает Autosport.
У Льюиса Хэмилтона 13,2 млн подписчиков в «Инстаграме», 5,6 млн в «Твиттере» и 4,1 млн на «Фейсбуке», что делает его аудиторию больше, чем у любого другого пилота Формулы-1. В одном только «Инстаграме» у Льюиса Хэмилтона больше подписчиков, чем у следующих 10 пилотов пелотона вместе взятых. Недавний анализ социальных сетей знаменитостей показал, что рекламный пост в «инстаграме» Льюиса Хэмилтона стоит около £ 40 тыс. (3,3 млн рублей).
В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон досрочно стал шестикратным чемпионом мира, максимально приблизившись по количеству титулов к рекорду Михаэля Шумахера, который за время своих выступлений завоевал семь чемпионских титулов.
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