Боттас выиграл ралли во Франции
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл ралли во Франции, проходившее неподалёку от автодрома «Поль-Рикар». Финский пилот выиграл пять из девяти спецучастков и одержал итоговую победу, которая стала для Боттаса первой в его раллийной карьере.
Боттас выступал на одном из пяти автомобилей спецификации WRC — «Ситроене» DS3. По итогам девяти спецучастков Боттас на 50 секунд опередил ближайшего преследователя Роберта Консани на «Шкоде».
Консани захватил лидерство после семикилометрового спецучастка, однако вскоре в лидеры вышел Боттас и уже не уступил первую позицию, постепенно наращивая отрыв.
Третье место по итогам заезда занял бывший гонщик Формулы-2 и программы «Лотуса» Даниель Бокколаччи.
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