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Окон назвал различия между машинами «Мерседеса» и «Рено»

Окон назвал различия между машинами «Мерседеса» и «Рено»
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик Эстебан Окон, который в сезоне-2019 был резервным пилотом «Мерседеса», а 2020 год проведёт в качестве призового гонщика «Рено», поделился первыми впечатлениями от пилотирования машины французской команды. Вчера, 3 декабря, Окон на шинных тестах в Абу-Даби проехал 77 кругов, быстрейший из которых — за 1.39,962, и показал восьмое время дня.

«Самая большая разница в том, что теперь у меня больше места в машине. «Рено» строили для Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга, поэтому там больше места, чем в «Мерседесе» для Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса. Мне стало легче», — приводит слова Окона GrandPX.news.

Рассказал француз и о моторе.

«Мотор также новый для меня, но не скажу, что ему не хватает мощности», — сообщил он.

Окон показал первое фото в униформе «Рено»
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