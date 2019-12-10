Бинотто признал, что «Феррари» стала медленнее после новых директив ФИА

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что автомобиль итальянской команды стал медленнее, после того как ФИА выпустила технические директивы касаемо работы мотора, но не стал называть одно следствием другого. «Феррари» выиграла первые три гонки после летнего перерыва, но на оставшихся шести этапах не одержала ни одной победы.

«Это правда, что наше преимущество уменьшилось, после того как ФИА выпустила новые директивы. Однако команды сделали неправильные выводы. Мы ничего не меняли в моторах. Мы увеличили прижимную силу, и из-за этого увеличилось лобовое сопротивление. Вот почему мы поехали быстрее в поворотах, но медленнее на прямых», — цитирует Бинотто GPblog.

Также руководитель прокомментировал обвинения «Феррари» в жульничестве.

«Не уверен, что соперники по-настоящему сомневаются в нашей честности. Они просто воспользовались обстоятельствами, чтобы оказать на нас давление. Давление отвлекает. Но это часть Формулы-1. Так можно внести сумятицу в стан оппонента», — сказал он.

