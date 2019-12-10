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«Больше дзен». Ферстаппен рассказал, как изменил подход к Формуле-1

«Больше дзен». Ферстаппен рассказал, как изменил подход к Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, за счёт чего ему удалось прибавить в сезоне-2019. Голландский пилот впервые в карьере занял третье место по итогам чемпионата, уступив лишь представителям «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

«В этом году я стал спокойнее вести себя перед камерой. Больше дзен. Это сработало лучше.

Я никогда не буйствую, так как этого не позволяет отец (бывший пилот Ф-1 Йос Ферстаппен. — Прим. «Чемпионата»). Но иногда просто нельзя удержаться от злости.

Ранее, когда я был зол, порой игнорировал журналистов. Это было проблемой. Но больше я так не делаю», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

Контракт 22-летнего Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до сезона-2020 включительно.

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