«Больше дзен». Ферстаппен рассказал, как изменил подход к Формуле-1
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, за счёт чего ему удалось прибавить в сезоне-2019. Голландский пилот впервые в карьере занял третье место по итогам чемпионата, уступив лишь представителям «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.
«В этом году я стал спокойнее вести себя перед камерой. Больше дзен. Это сработало лучше.
Я никогда не буйствую, так как этого не позволяет отец (бывший пилот Ф-1 Йос Ферстаппен. — Прим. «Чемпионата»). Но иногда просто нельзя удержаться от злости.
Ранее, когда я был зол, порой игнорировал журналистов. Это было проблемой. Но больше я так не делаю», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Контракт 22-летнего Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до сезона-2020 включительно.
Палмер поставил Ферстаппена выше Хэмилтона в рейтинге гонщиков
- 10 декабря 2019
-
16:00
-
14:49
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
00:56
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:53
-
20:48
-
20:20
-
19:59
-
19:14
-
18:54
-
17:59
-
17:12
-
16:24
-
16:00
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:21
-
09:00
-
00:51
- 8 декабря 2019
-
23:51
-
23:01
-
21:19
-
21:01
-
19:18
-
18:58
Партнерский контент