Палмер поставил Ферстаппена выше Хэмилтона в рейтинге гонщиков

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер посчитал, что Макс Ферстаппен («Ред Булл») в сезоне-2019 выступал лучше Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), несмотря на то что британец выиграл 11 гонок и стал шестикратным чемпионом мира, а голландец одержал три победы и стал третьим в личном зачёте.

«Скорость Макса и стабильно высокий уровень выступлений привели к тому, что Пьера Гасли пришлось вернуть в «Торо Россо». Три победы, крайне малое количество ошибок и постоянная угроза позициям «Мерседеса» и «Феррари» — всё это показывает, насколько хорош был Ферстаппен.

Он закончил сезон третьим, впереди обоих гонщиков «Феррари», несмотря на то что его машина медленнее по чистой скорости.

Да, Хэмилтон провёл один из лучших сезонов. Я поставил его ниже Ферстаппена только потому, что он вылетел с трассы, когда лидировал в Германии, и врезался в Албона на финальных кругах в Бразилии», — приводит слова Палмера BBC.

На места с третьего по пятое в своём рейтинге Палмер определил Шарля Леклера, Карлоса Сайнса и Серхио Переса.